Bakan Tekin'den Irmak öğretmen açıklaması

Ağrı'da evinde ölü bulunan 24 yaşındaki anasınıfı öğretmeni Irmak Ayşe Koparan’ın ölümü Türkiye’yi yasa boğarken, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin olayla ilgili soruları yanıtladı. Bakan Tekin, genç öğretmenin ölümüyle ilgili iddiaların titizlikle incelendiğini belirterek, adli ve idari sürecin koordineli bir şekilde ilerlediğini vurguladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Olayla ilgili olarak hem adli makamlarla hem emniyetle koordineli bir biçimde bizim Teftiş Kurulumuz gerekli süreci başlattı. Sonucunda suçlu kim varsa; bizim derdimiz, bizim işimiz öğretmen arkadaşlarımızın hukukunu korumak. Güvenli ortamda, sağlıklı, huzurlu ortamda çalışmasını sağlamak bizim işimiz. Bunu temin edecek bütün tedbirleri alacağız. Orada da eğer öyle bir ihmali olan arkadaşımız varsa kim olursa olsun gözünün yaşına bakılmadan gerekli işlem yapılacaktır" diye konuştu.