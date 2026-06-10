Başkan Erdoğan: "Cevabımız çok net ve sert olur"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, CHP'de yaşanan gelişmelerle ilgili, "Kurultaya ilişkin tartışmalarda, kurultayı yapan da şaibe bulaştığını iddia eden de iddiaları belgeleriyle mahkemeye götürüp hakkını arayan da CHP'lilerdir. Koltuk ve salon kapma savaşının tarafı değiliz ve olmayacağız" dedi. Erdoğan, "Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkünün hak ve hukukuna kast edilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok net olur, çok da sert olur" diye konuştu.