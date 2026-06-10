Küresel vicdanın sesi! Dünyanın gözü Türkiye'ye çevrildi

Türkiye son yıllarda artan stratejik gücü ve etkinliği sayesinde küresel diplomasinin merkez ülkelerinden biri haline geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, bölgesel ve küresel her meselede gözler Ankara’nın takınacağı tavra çevrilirken, Türkiye "oyun kurucu" rolünü dev organizasyonlara ev sahipliği yaparak pekiştirmeye devam ediyor. 2004 İstanbul NATO Zirvesi’nden 2026 Ankara Zirvesi’ne uzanan süreçte Türkiye, barışın, huzurun ve istikrarın teminatı olarak dünya sahnesindeki ağırlığını her geçen gün daha çok hissettiriyor.