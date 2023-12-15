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Öğrencilerin önerisi kabul edildi! Uzayda Muşlu öğrencilerin hazırladığı deney gerçekleştirilecek

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.12.2023 12:35
Uzaya giden Türk bilim insanı uzayda bir dizi deney yapacak. O deneylerden biri Muş Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri tarafından önerildi. A Haber muhabiri Yüksel Akalan o öğrencilerin yanından detayları aktardı.
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