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Oğlunu oyunla fizik tedavi sayesinde yürüttü

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Giriş: 04.08.2023 08:55
Sabrın ve şevkatin nasıl güzel sonuçlar verebileceğini anlatan bir hikaye... Özbay ailesinin serebral palsi hastası oğlu bugüne kadar hiç adım atamadı. O nedenle aile çocuklarının adım attığını görebilmek için yeni bir formül geliştirdi. Ege'ye evde oyunla fizik tedavi uyguladı ve bakın 10 yıl sonra o yöntem nasıl bir sonuç verdi...
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Oğlunu oyunla fizik tedavi sayesinde yürüttü
Oğlunu oyunla fizik tedavi sayesinde yürüttü
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