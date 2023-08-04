Oğlunu oyunla fizik tedavi sayesinde yürüttü

Sabrın ve şevkatin nasıl güzel sonuçlar verebileceğini anlatan bir hikaye... Özbay ailesinin serebral palsi hastası oğlu bugüne kadar hiç adım atamadı. O nedenle aile çocuklarının adım attığını görebilmek için yeni bir formül geliştirdi. Ege'ye evde oyunla fizik tedavi uyguladı ve bakın 10 yıl sonra o yöntem nasıl bir sonuç verdi...

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