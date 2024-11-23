Öfkeli torun dehşeti: Harçlık vermeyen dedesini bıçakladı

Bursa'da öfkeli torun dehşet saçtı. İnegöl ilçesinde yaşanan olayda 18 yaşındaki İbrahim İ., dedesinden harçlık istedi. Dede para vermeyi reddedince aralarında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Öfkeli torun mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla önce dedesini sonra da kendisini bıçakla yaraladı. Ağır yaralanan dede hastaneye kaldırılırken, olay sonrası kendisini apartmana kilitleyen torun ikna edildikten sonra hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı.

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