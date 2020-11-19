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O ilimizde kazı çalışmaları sırasında bulundu! İşte Roma dönemine ait hamam

AA
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Giriş: 19.11.2020 17:20
Güncelleme:19.11.2020 17:33
Uşak'ın Ulubey ilçesindeki Blaundos Antik Kenti'ndeki kazılarda bulunan Roma dönemine ait hamam, çalışmaların tamamlanmasının ardından ziyaretçilere açılacak. Kazı Başkanı Prof. Dr. Birol Can, "Bir Roma kenti hamamsız düşünülemez. Şu ana kadar bir bölümünü açığa çıkardığımız yapının kazılarının tamamlanmasıyla kapsamlı bir restorasyonu yapılacak ve bir koruma çatısıyla örtülerek korunması sağlanacak" ifadelerini kullandı.

Uşak'ın Ulubey ilçesindeki Blaundos Antik Kenti'ndeki kazılarda bulunan Roma dönemine ait hamam, çalışmaların tamamlanmasının ardından ziyaretçilere açılacak. Kazı Başkanı Prof. Dr. Birol Can, "Bir Roma kenti hamamsız düşünülemez. Şu ana kadar bir bölümünü açığa çıkardığımız yapının kazılarının tamamlanmasıyla kapsamlı bir restorasyonu yapılacak ve bir koruma çatısıyla örtülerek korunması sağlanacak" ifadelerini kullandı.

O ilimizde kazı çalışmaları sırasında bulundu! İşte Roma dönemine ait hamam O İLİMİZDE KAZI ÇALIŞMALARI SIRASINDA BULUNDU! İŞTE ROMA DÖNEMİNE AİT HAMAM

Kazı çalışmaları sırasında bulundu
Kazı çalışmaları sırasında bulundu
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