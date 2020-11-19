O ilimizde kazı çalışmaları sırasında bulundu! İşte Roma dönemine ait hamam

Uşak'ın Ulubey ilçesindeki Blaundos Antik Kenti'ndeki kazılarda bulunan Roma dönemine ait hamam, çalışmaların tamamlanmasının ardından ziyaretçilere açılacak. Kazı Başkanı Prof. Dr. Birol Can, "Bir Roma kenti hamamsız düşünülemez. Şu ana kadar bir bölümünü açığa çıkardığımız yapının kazılarının tamamlanmasıyla kapsamlı bir restorasyonu yapılacak ve bir koruma çatısıyla örtülerek korunması sağlanacak" ifadelerini kullandı.