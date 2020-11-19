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19 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri O ilimizde kazı çalışmaları sırasında bulundu! İşte Roma dönemine ait hamam O ilimizde kazı çalışmaları sırasında bulundu! İşte Roma dönemine ait hamam
Uşak'ın Ulubey ilçesindeki Blaundos Antik Kenti'ndeki kazılarda bulunan Roma dönemine ait hamam, çalışmaların tamamlanmasının ardından ziyaretçilere açılacak. Kazı Başkanı Prof. Dr. Birol Can, "Bir Roma kenti hamamsız düşünülemez. Şu ana kadar bir bölümünü açığa çıkardığımız yapının kazılarının tamamlanmasıyla kapsamlı bir restorasyonu yapılacak ve bir koruma çatısıyla örtülerek korunması sağlanacak" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 19.11.2020 17:27 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020 17:34
Uşak'ın Ulubey ilçesinde bulunan Blaundos Antik Kenti'nde Roma dönemine ait hamam gün yüzüne çıkarılıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Büyük İskender'in Anadolu seferiyle Makedonya'dan gelenler tarafından kurulan, daha sonra Bergama Krallığı ve Roma İmparatorluğu'na bağlanan, derin vadilerle çevrili bir yarımada üzerinde yer alan Blaundos Antik Kenti'nde 2016 yılında başlayan kazı çalışmaları sürüyor.
Uşak Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Birol Can başkanlığında devam eden Blaundos kazı ve restorasyon çalışmalarında, bugüne kadar birçok eser bulundu. Bu yıl kentin giriş kısmında sürdürülen kazılarda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bir hamama rastlandı.
Kazı Başkanı Birol Can, kazı çalışmalarının Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 12 aya yayıldığını ve artık aralıksız sürdürüleceğini belirtti.
"BİR ROMA KENTİ HAMAMSIZ DÜŞÜNÜLEMEZ"
Kentin giriş kısmında devam eden kazı çalışmalarında Roma dönemine ait bir hamama ulaştıklarını dile getiren Can, Blaundos'ta ilk sistematik kazıları başlatmış olduklarını vurguladı.