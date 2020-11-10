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O gün neler yaşandı? Ata'nın son yolculuğu
Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 92. yıl dönümünde saygıyla ve sevgiyle anılıyor. Atatürk son yolculuğuna nasıl uğurlandı? 10 Kasım'da neler yaşandı? İşte Ata'nın son yolculuğu...
Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 92. yıl dönümünde saygıyla ve sevgiyle anılıyor. Atatürk son yolculuğuna nasıl uğurlandı? 10 Kasım'da neler yaşandı? İşte Ata'nın son yolculuğu...