Mercan Köşk ilk ön izleme | Eylül’de atv’de

atv'nin yeni sezonu için hazırlanan, çekimleri Tarsus'un tarihi ve büyüleyici dokusunda devam eden, FARO ve Sinehane ortak yapımı 'Mercan Köşk' dizisinden ilk ön izleme yayınlandı.