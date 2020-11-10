Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 122 yıllık beylik tabancası! İşte o tabancanın hikayesi

Son dakika haberi... Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 82. yılında saygıyla ve sevgiyle yad ediliyor. A Haber ekibi Atatürk'ün Samsun'da Bandırma Gezi Müzesi'nde bulunan 122 yıllık beylik tabancasını görüntüledi. Detayları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktarırken tarihçi Erhan Yalçın o tabancanın hikayesini A Haber'e anlattı. Yalçın, En çok kıymet verdiğimiz eser olarak görürüz. Ziyaretçilerimizin en çok vakit geçirdiği en çok fotoğraf çekimi yapmış olduğu eser de yine Atatürk’ümüze ait olan bu beylik tabancadır." ifadelerini kullandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 82. yılında saygıyla ve sevgiyle yad ediliyor. A Haber ekibi Atatürk'ün Samsun'da Bandırma Gezi Müzesi'nde bulunan 122 yıllık beylik tabancasını görüntüledi. Detayları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktarırken tarihçi Erhan Yalçın o tabancanın hikayesini A Haber'e anlattı.

İŞTE O TABANCANIN HİKAYESİ

Yalçın tabancanın hikayesini A Haber'e anlattı: Bandırma Gemi Müzemizin en önemli eseri Mustafa Kemal Atatürk'ün beylik tabancasıdır. Devamlı yanında tutmuş olduğu kullanmış olduğu bir tabancadır. 122 yıllık bir tabanca. Belçika yapımı 38 kalibrelik toplu tabancadır. Kabza kısmı ahşap yapılmıştır. Mustafa Kemal Paşa bir anlam ifade etmesi babında kendisini İstanbul'dan Samsun'a getiren Bandırma Gemisi'nin kaptanı İsmail Hakkı Durusu'ya tabancayı armağan eder. Daha sonra ise İsmail Hakkı Durusu Bey'in kaptanın torunu Necat Ulugöl Bey Samsun'da Bandırma Gemisi adıyla bir müze açılacağını duyunca milli mücadelenin başlangıcının bir simgesi olarak kendisine emanet edilen bu tabancanın muhakkak ve muhakkak Bandırma Gemisi'nde yer alması gerektiği fikrini edinir ve dolayısıyla bu şekilde bize Mustafa Kemal Paşa'nın beylik tabancasını sergilemek üzere emanet eder. En çok kıymet verdiğimiz eser olarak görürüz. Ziyaretçilerimizin en çok vakit geçirdiği en çok fotoğraf çekimi yapmış olduğu eser de yine Atatürk'ümüze ait olan bu beylik tabancadır.