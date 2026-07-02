CANLI YAYIN
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Konya'da 10 yaşındaki çocuğa amcadan şiddet

Konya'da parkta başka çocuklarla tartışan M.A.A. (10), elinde kazmayla gelen babasının amcası H.A. tarafından öldüresiyle dövüldü. Olay cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sıradaki Videolar
Ahaber

Gündemden Videolar