Nusret Gökçe’den tüm dünya kadınlarına özel jest!

Türkiye'de ve dünyada adını "Saltbae" hareketiyle duyuran ve Nusr-Et’i dünya çapındaki 32 lokasyonuyla dev bir marka haline getiren ünlü şef ve girişimci Nusret Gökçe, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle dünya genelindeki tüm şubelerinde kadınları ücretsiz olarak ağırladı. Gökçe'nin jestini sosyal medyadan duyurmasının ardından sabah tüm şubelerin önünde sabah saatlerinden itibaren yoğun kuyruklar oluşurken, Nusret Gökçe sırada bekleyen kadınlarla görüntülü konuşarak günlerini kutladı.