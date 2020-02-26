Nişanlısını öldüren Zehra Aras'ın şoke eden görüntüleri ortaya çıktı

Emrah Öztürk cinayetinden flaş bir son dakika haberi geldi. Öztürk, Kars'ta oturan Zehra Aras ile 7 ay önce nişanlanmıştı. Nişanlısı Emrah Öztürk ile beraber Eskişehir kent ormanına giden Zehra Aras, burada tam anlamı ile dehşeti yaşattı. Nişanlısı Emrah Öztürk'ü 8 yerinden bıçaklayan genç kadın, daha sonra da boğazını kesti.