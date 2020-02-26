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26.02.2020

Nişanlısını öldüren Zehra Aras'ın şoke eden görüntüleri ortaya çıktı

Emrah Öztürk cinayetinden flaş bir son dakika haberi geldi. Öztürk, Kars'ta oturan Zehra Aras ile 7 ay önce nişanlanmıştı. Nişanlısı Emrah Öztürk ile beraber Eskişehir kent ormanına giden Zehra Aras, burada tam anlamı ile dehşeti yaşattı. Nişanlısı Emrah Öztürk'ü 8 yerinden bıçaklayan genç kadın, daha sonra da boğazını kesti.

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