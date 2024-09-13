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Niğde’de 'kulaklı orman baykuşu' görüntülendi

Niğde’de 'kulaklı orman baykuşu' görüntülendi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.09.2024 12:40
Sayıları giderek azalan kulaklı orman baykuşu, Niğde’nin Ulukışla ilçesine bağlı Toraman köyünde bir evin bahçesinde görüntülendi.
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