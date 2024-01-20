Niğde'de feci kaza! Kamyonet ile otomobil birbirine girdi: 1 ölü 5 yaralı

Niğde'de bir kamyonet ile otomobil birbirine girdi. Feci kazada bir kişi hayatını kaybederken, 5 kişi ise yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.