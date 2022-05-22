22 Mayıs 2022, Pazar
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Niğde Ulukışla'da öğrenci otobüsü şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var
Son dakika haberine göre: Niğde Ulukışla Otoyolu'nda öğrenci taşıyan otobüs şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kayberderken, 41 kişi de yaralandı.