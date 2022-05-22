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Niğde Ulukışla'da öğrenci otobüsü şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var

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Giriş: 22.05.2022 06:39
Son dakika haberine göre: Niğde Ulukışla Otoyolu'nda öğrenci taşıyan otobüs şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kayberderken, 41 kişi de yaralandı.
Niğde Ulukışla’da öğrenci otobüsü şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var
Niğde Ulukışla'da öğrenci otobüsü şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var
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