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Nesrin Cavadzade botoks iddialarıyla dalga geçti

Başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade, sosyal medyada hakkında çıkan botoks iddialarına çektiği video ile yanıt verdi. Ünlü isim, geçmişten paylaştığı fotoğrafla, çıkan haberleri ti'ye aldı.

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