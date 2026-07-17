Emeklilere 35 bin TL'ye varan promosyon imkanı! Zamlı ödemeler başladı

Milyonlarca emeklinin büyük bir heyecanla beklediği Temmuz ayı zamlı maaş ödemeleri bugün itibarıyla resmen başladı. SSK emeklileri %17,76 oranındaki artışla yeni maaşlarını hesaplarında görmeye başlarken, taban maaş düzenlemesi ve banka promosyonlarındaki dev rekabet de gündemdeki yerini aldı. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, maaş farklarının yatacağı tarihten banka değiştirmek isteyenlerin izlemesi gereken yasal yollara kadar merak edilen tüm detayları A Haber ekranlarında paylaştı.