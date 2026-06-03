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ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA

Sultangazi'de iki sürücünün tekmeli yumruklu kavgası kamerada

Sultangazi'de iki sürücü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Sürücülerin tekmeli yumruklu kavgası cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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