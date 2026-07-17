ANALİZ | Sülün Osman yöntemi dijitalde geri mi döndü?

Türkiye, geçmişten günümüze uzanan ve milyonların temiz duygularını hedef alan dev dolandırıcılık skandallarının gölgesinde tarihsel bir hesaplaşmaya tanıklık ediyor. Haydarpaşa Garı'nda saf köylüleri ağına düşüren Sülün Osman'dan batan bankerlere, Çiftlik Bank ve Thodex vurgunlarından, Haluk Levent ve Ahbap Derneği'ne uzanan kirli tezgahlar masaya yatırıldı. A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin'in hazırladığı çarpıcı analiz, umut tüccarlarının ve dijital dehlizlerin karanlık anatomisini gözler önüne seriyor.