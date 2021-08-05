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'Nene Hatun' afet bölgesine gidiyor! A Haber Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü gemisinde

A Haber
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Giriş: 05.08.2021 14:19
Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi 'Nene Hatun' yangın bölgesine gidiyor. Muğla da bir yerleşim yeri daha boşaltılıyor. Marrmaris'te 4 mahalledeki yangın kontrol altına alındı. Detayları A Haber muhabiri Vural Efecik, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı KIYEM-5 arama kurtarma ve yangın söndürme botundan aktardı.
Nene Hatun afet bölgesine gidiyor 'NENE HATUN' AFET BÖLGESİNE GİDİYOR
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