’Nene Hatun’ afet bölgesine gidiyor! A Haber Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü gemisinde

Türkiye'nin farklı noktalarında devam eden yangınlarla mücadale havadan, karadan ve denizden devam ediyor. Karadan ulaşılamayan yerlere denizden botlarla da müdahale ediliyor. Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi 'Nene Hatun' yangın bölgesine gidiyor. Detayları A Haber muhabiri Vural Efecik, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı KIYEM-5 arama kurtarma ve yangın söndürme botundan aktardı.