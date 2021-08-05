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'Nene Hatun' afet bölgesine gidiyor! A Haber Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü gemisinde

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 05.08.2021
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’Nene Hatun’ afet bölgesine gidiyor! A Haber Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü gemisinde

Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi 'Nene Hatun' yangın bölgesine gidiyor. Muğla da bir yerleşim yeri daha boşaltılıyor. Marrmaris'te 4 mahalledeki yangın kontrol altına alındı. Detayları A Haber muhabiri Vural Efecik, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı KIYEM-5 arama kurtarma ve yangın söndürme botundan aktardı.

Türkiye'nin farklı noktalarında devam eden yangınlarla mücadale havadan, karadan ve denizden devam ediyor. Karadan ulaşılamayan yerlere denizden botlarla da müdahale ediliyor. Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi 'Nene Hatun' yangın bölgesine gidiyor. Detayları A Haber muhabiri Vural Efecik, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı KIYEM-5 arama kurtarma ve yangın söndürme botundan aktardı.

’Nene Hatun’ afet bölgesine gidiyor! A Haber Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü gemisinde

Efecik şu ifadeleri kullandı: A Haber ekibi olarak Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı KIYEM-5 arama kurtarma ve yangın söndürme botunda bulunuyoruz. Marmaris yangınında karadan ulaşılamayan noktalarda etkin bir şekilde kullanılmıştı.

’Nene Hatun’ afet bölgesine gidiyor! A Haber Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü gemisinde

Yangın söndürme botunun özelliği saatte 150 metreküp su atabiliyor. 65 metreye kadar su atma kapasitesine sahip. Türkiye'de 6 adet bulunuyor. Türkiye'nin ilk arama kurtarma gemisi Nene Hatun'la Çanakkale Boğazı'ndan geçerek akşam saatlerinde Ören bölgesinde olması bekleniyor.

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