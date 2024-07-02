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Nefesler tutuldu! Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası Türkiye Finali başlıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.07.2024 19:19
Bağımsız bir gençlik için; düşünen, argüman geliştiren, saygı çerçevesinde tartışan liseli öğrencilerin buluştuğu Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuva Finali 3 Temmuz Çarşamba günü, Sepetçiler Kasrında gerçekleşecek.
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Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası Türkiye Finali başlıyor!
Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası Türkiye Finali başlıyor!
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