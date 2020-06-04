04 Haziran 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Ne olduğunu anlayamadı! Otobüsten inmek isteyen kadın yere düştü | VİDEO

Ne olduğunu anlayamadı! Otobüsten inmek isteyen kadın yere düştü | VİDEO

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.06.2020 14:28
Maltepe'de durakta otobüsten inmek isteyen kadın, kapı kapanınca dengesini kaybedip yere düştü. Kadının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde, dün saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda durağa giren İETT otobüsünden inmek isteyen bir kadın, kapı kapanınca dengesini kaybedip yere düştü. Yerde yatan kadının yardımına çevrede bulunan vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntülerde otobüsün durakta yolcu indirdiği, bir kadının otobüsten inmek isterken kapının bir anda kapanınca dengesini kaybedip yere düştüğü ve çevrede bulunan vatandaşların yerde yatan kadının yanına koştuğu görülüyor.

Olay anını gören bir vatandaş, "Benim gördüğüm kadarıyla otobüsten inerken düştü. Etrafında bir kalabalık vardı zaten. Benim gördüğüm oydu. Ambulans falan, telaş içindeydi herkes. En son ağlıyordu kadın, orta yaşlı bir kadındı." dedi.

Otobüsten inmek isteyen kadın yere düştü
Otobüsten inmek isteyen kadın yere düştü
Şiddetli dolu tarım arazilerine zarar verdi
Şiddetli dolu tarım arazilerine zarar verdi
O ilimizde görüldü! En zehirli ve büyüğü...
O ilimizde görüldü! En zehirli ve büyüğü...
Şok görüntüler! Adeta gözü dünmüş
Şok görüntüler! Adeta gözü dünmüş
15’inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi
15’inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi
Bilim Kurulu üyesi uyardı: Hazır olmalıyız
Bilim Kurulu üyesi uyardı: Hazır olmalıyız
Öğrenciler LGS’ye böyle girecek!
Öğrenciler LGS’ye böyle girecek!
Yok artık! İnsanlık dışı olay
Yok artık! İnsanlık dışı olay
Camide şaşırtan manzara
Camide şaşırtan manzara
Acil durum hastanelerinde korona mesaisi başladı
Acil durum hastanelerinde korona mesaisi başladı
Yolcu otobüsünde korona paniği!
Yolcu otobüsünde korona paniği!
İstanbul'da uymayana ceza
İstanbul'da uymayana ceza
Daha Fazla Video Göster