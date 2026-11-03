İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 65'e ulaştı! Köprülerde ve ana arterlerde araçlar ilerlemekte zorlandı

İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 16.19 itibarıyla yüzde 65'e ulaştı. Özellikle Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişlerde ve köprü bağlantı yollarında yoğunluk yaşandı. Ümraniye, Ataşehir, Üsküdar, Şişli, Küçükçekmece ve Bağcılar'da trafik akışı yavaşlarken, bazı güzergâhlarda yoğunluk haritaları kırmızıdan bordo renge döndü. Normalde 17.00-18.00 saatlerinde görülen trafik yoğunluğunun bugün daha erken başladığı belirtildi.