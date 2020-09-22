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Ne olduğunu anlamadılar... Alışverişe çıkan genç kıza büyük şok!

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Giriş: 22.09.2020 17:02
Güncelleme:22.09.2020 17:07
Şanlıurfa'da Suriye uyruklu bir genç kız silahlı kişiler tarafından kaçırıldı. Durumu fark eden kızın yakınları kovaladıkları kişilerin içinde bulunduğu aracı çarparak durdurdu. Olay sonrası iki grup arasında çıkan kavga polisin müdahalesiyle sonlandırılarak kaçırılan genç kız kurtarıldı. Şüpheliler ise gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da, alışverişe çıkan Suriye uyruklu genç kız silahlı kişiler tarafından kaçırıldı. Durumu fark eden genç kızın yakınları kovaladıkları kişilerin bulunduğu aracı çarparak durdurdu. İki grup arasında çıkan ve polisin müdahalesiyle sonlandırılan kavganın ardından kaçırılan kız kurtarıldı, şüpheliler gözaltına alındı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi Cengiz Topel Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, ailesi tarafından evlenmesine izin verilmeyen ismi öğrenilemeyen genç kız, alışverişe çıktığı sırada sevdiği genç ile arkadaşları tarafından silah zoruyla kaçırıldı. Genç kızın kaçırıldığını görenler, durumu polise bildirdi. Bu sırada genç kızın kaçırıldığını fark eden yakını olan 3 Suriyeli genç, araçlarıyla otomobilin peşine düştü.

Kovalamaca sırasında Suriyeliler kullandıkları otomobil ile Sırrın Mahallesi'nde genç kızın kaçırıldığı otomobili çarparak durdurdu. Kazanın ardından otomobilden inen silahlı kişiler ile kızın yakınları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Cep telefonuna yansıyan tartışmanın ardından gelen polisler olaya müdahale ederek kaçırılan kızı kurtarıp, şüphelileri gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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