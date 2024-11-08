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Narin'in annesi Yüksel Güran'ın amca Salim'le ilişkisi var mı: Beni asın

Narin'in annesi Yüksel Güran'ın amca Salim'le ilişkisi var mı: Beni asın

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.11.2024 08:49
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada tutuklu 4 sanıktan anne Yüksel Güran savunma yaptı. Narin 1 numaralı katil şüphelisi olan amca Salim Güran'la ilişki konusunda dikkat çeken ifadeler kullanan anne Yüksel Güran "Beni öldürün, Salim ile alakam yok. Asın beni burada. Bunun yüzüne bakın, bu insan mıdır? Namusuma leke sürmeyin, Güranlara leke sürmeyin. Yemin ederim, Salim evimize gelmemiş. 5 çocuğum var, tüm çocuklarımın psikolojisi bozulmuş." dedi..
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