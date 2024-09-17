Narin cinayetinde gözler otopsi raporunda

Diyarbakır’da öldürülen Narin Güran cinayetine yönelik başlatılan soruşturma derinleşerek devam ediyor. Son olarak yenge Hediye Güran ve 2 kuzeni adliyeye sevk edildi. Narin cinayetinin çözülmesi için gözler adli tıptan gelecek rapor çevrilmiş durumda. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan adli tıp uzmanı Prof. Dr. Halis Dokgöz değerlendirdi.

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