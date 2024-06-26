26 Haziran 2024, Çarşamba
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Nakitle alışveriş sona mı eriyor? Gerekçe "hijyen ve zaman kaybı"
Marketlerde nakitle ödeme sona mı eriyor? Tartışmayı tetikleyen, bir süpermarketin artık nakit kabul etmeyeceğini duyurması oldu. Tabii akla birçok soru geldi. Uygulama yaygınlaşır mı? İleri yaştakiler ayak uydurabilir mi? İşte uzmanların yanıtları ve uygulamaya sokağın tepkisi.