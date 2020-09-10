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Muz konteynerinden çıkanlar hayrete düşürdü! Piyasa değeri 17 milyon dolardan fazla...

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Giriş: 10.09.2020 09:16
Güncelleme:10.09.2020 09:16
Son dakika haberi... Ukrayna'nın Odesa ilinde Pivdenniy (Güney) Limanı'nda operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda muz konteynerinin içinden çıkanlar hayrete düşürdü. Ele geçirilenlerin piyasa değerinin ise 17 milyon dolardan fazla olduğu belirtildi.

Son dakika haberi... Ukrayna'nın Odesa ilinde Pivdenniy (Güney) Limanı'nda operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda muz konteynerinin içinden çıkanlar hayrete düşürdü. Ele geçirilenlerin piyasa değerinin ise 17 milyon dolardan fazla olduğu belirtildi.

Muz konteynerinden çıkanlar hayrete düşürdü! Piyasa değeri 17 milyon dolardan fazla... MUZ KONTEYNERİNDEN ÇIKANLAR HAYRETE DÜŞÜRDÜ! PİYASA DEĞERİ 17 MİLYON DOLARDAN FAZLA...

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