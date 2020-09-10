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Muz konteynerinden çıkanlar hayrete düşürdü! Piyasa değeri 17 milyon dolardan fazla...
Son dakika haberi... Ukrayna'nın Odesa ilinde Pivdenniy (Güney) Limanı'nda operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda muz konteynerinin içinden çıkanlar hayrete düşürdü. Ele geçirilenlerin piyasa değerinin ise 17 milyon dolardan fazla olduğu belirtildi.
Son dakika haberi... Ukrayna'nın Odesa ilinde Pivdenniy (Güney) Limanı'nda operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda muz konteynerinin içinden çıkanlar hayrete düşürdü. Ele geçirilenlerin piyasa değerinin ise 17 milyon dolardan fazla olduğu belirtildi.