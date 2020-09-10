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Muz konteynerinden çıkanlar hayrete düşürdü! Piyasa değeri 17 milyon dolardan fazla...

Son dakika haberi... Ukrayna'nın Odesa ilinde Pivdenniy (Güney) Limanı'nda operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda muz konteynerinin içinden çıkanlar hayrete düşürdü. Ele geçirilenlerin piyasa değerinin ise 17 milyon dolardan fazla olduğu belirtildi.

Giriş Tarihi: 10.09.2020 09:10 Güncelleme Tarihi: 10.09.2020 09:24
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Muz konteynerinden çıkanlar hayrete düşürdü! Piyasa değeri 17 milyon dolardan fazla...

Ukrayna Devlet Sınır Servisi'nden yapılan açıklamada, Odesa ilindeki Pivdenniy (Güney) Limanı'na operasyon düzenlendi.

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Muz konteynerinden çıkanlar hayrete düşürdü! Piyasa değeri 17 milyon dolardan fazla...

Düzenlenen operasyonda, muz konteyneri içine gizlenmiş 100 paket halinde 112 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi.

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Muz konteynerinden çıkanlar hayrete düşürdü! Piyasa değeri 17 milyon dolardan fazla...

PİYASA DEĞERİ 17 MİLYON DOLAR
Ele geçirilen uyuşturucunun Ekvador Cumhuriyeti'nden Ukrayna'ya getirildiği ve piyasa değerinin 17 milyon dolardan fazla olduğu belirtildi.

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Muz konteynerinden çıkanlar hayrete düşürdü! Piyasa değeri 17 milyon dolardan fazla...

Operasyonun ardından soruşturma başlatıldı.

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Muz konteynerinden çıkanlar hayrete düşürdü! Piyasa değeri 17 milyon dolardan fazla...

Yeni Zelanda'da yaşayan Brenda Kelly adındaki kadın, satın aldığı konteynere öyle bir şey yaptı ki...