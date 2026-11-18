İstanbul'da fırtına alarmı! Lodosun hızı saatte 80 kilometreye çıkabilir

İstanbul'da lodos etkisini artırırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, rüzgarın hızının saatte 60 ila 80 kilometreye ulaşabileceği uyarısında bulundu. Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımında da aksamalara neden oldu. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve Şehir Hatlarının bazı seferleri iptal edilirken bazı hatlarda ise güzergah değişikliğine gidildi. BUDO'nun sabah saat 07.00 ile akşam 19.30 arasındaki 12 seferinin iptal edildiği, Bursa-İstanbul ve İstanbul-Bursa arasındaki bazı seferlerin yapılamayacağı bildirildi. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, kameraman Aydın Baytar'ın görüntüleri eşliğinde İstanbul'dan yaptığı canlı yayında fırtınanın etkisini ve deniz ulaşımındaki son durumu aktardı.