Müşterinin otomobiliyle trafiği tehlikeye attı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde trafik ekiplerinin denetimi sırasında, uygulama noktasının hemen yanında yaptığı tehlikeli şerit değişiklikleri ve makaslarla dikkat çeken aday sürücü polis ekiplerince durduruldu. Yapılan alkol kontrolünde 0,24 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün, Küçükbalıklı Mahallesi'ndeki bir kaporta tamirhanesinde çalıştığı ve kullandığı otomobilin tamir için iş yerine bırakılan bir müşteriye ait olduğu tespit edildi. Hem alkollü şekilde direksiyon başına geçmesi hem de müşterinin aracıyla trafiği tehlikeye düşürmesi nedeniyle sürücünün aday sürücü belgesi iptal edilirken, tehlikeli şerit değiştirmekten idari para cezası uygulandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.