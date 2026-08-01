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Hatay'da depremzede vatandaşlara 100 ton kavun desteği

Hatay Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla çiftçilere destek olmak amacıyla üreticiden satın aldığı 100 ton kavunu ücretsiz olarak depremzede vatandaşlara dağıttı.

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