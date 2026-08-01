Köprübaşı tarihinde ilk kez sıcak asfaltla buluştu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun öncülüğünde, Köprübaşı Belediye Başkanı Fatih Taşlı'nın iş birliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında Manisa'nın Köprübaşı ilçesi tarihinde ilk kez sıcak asfalt uygulaması hayata geçirildi. Altyapısı baştan sona yenilenen Temrek Mahallesi Hükümet Caddesi'nde yaklaşık 2 kilometrelik sıcak asfalt seriminde sona yaklaşılırken, kaldırım, bisiklet yolu, yürüyüş yolu, aydınlatma ve çevre düzenleme çalışmaları da eş zamanlı olarak sürdürülüyor. Uzun yıllardır beklenen ulaşım yatırımıyla ilçeye daha güvenli, konforlu ve modern bir ulaşım ağı kazandırılması hedeflenirken, dönüşümün Gündoğdu Caddesi ve Meta yolu güzergâhında etaplar halinde devam edeceği belirtildi.