Kontrolsüz çıkan otomobil kazaya davetiye çıkardı

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Üçevler Mahallesi Küçük Sanayi mevkisinde meydana gelen olayda, ara sokaktan kontrolsüz şekilde ana yola çıkan otomobil, seyir halindeki başka bir araçla çarpışmaya ramak kala durabildi. Ana caddede ilerleyen sürücünün son anda yaptığı sert fren sayesinde olası bir kaza önlenirken, büyük tehlike araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı. Maddi hasar ya da yaralanmanın yaşanmadığı olay, kontrolsüz kavşak geçişlerinin oluşturduğu tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi.