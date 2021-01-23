Muş’ta ulaşıma kar ve tipi engeli! 60 vatandaş mahsur kaldı

Muş Kulp Diyarbakır Kaya yolunun Kozma Dağı mevkiinde tipi ve fırtına nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Minibüs ve diğer araçlarda toplam 60 kişi bölgede uzun süre mahsur kaldı. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çelik aktardı.

Minibüstekilerin ihbarı üzerine bölgeye, Karayolları'na ait iş makinesi ve İl Özel İdaresi'ne ait 2 araç ile ekipler sevk edildi. Bu araçlar da yoğun tipi nedeniyle yolda kaldı.

Yaklaşık 60 kişinin olduğu araçların kardan çıkarılması için İl Özel İdaresi'nden yardım istendi. Bölgeye iş makinesi ile gelen karla mücadele ekipleri, yolu yeniden ulaşıma açtı.

Ekipler, yaklaşık 4 saat sonra bölgede mahsur kalanları kurtardı. Minibüslerdekiler, yolun ulaşıma açılmasıyla evlerine giderken, kara saplanan iş makinesi de çıkarıldı.