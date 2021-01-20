20 Ocak 2021, Çarşamba
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Artvin’de kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı

'de aniden bastıran kazalara neden oldu, yolda kalan araçları vatandaşlar iterek kurtardı. Ekipler ana yollarda vatandaşların ve sürücülerin zorluk çekmemesi için çalışmalarını arttırdı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 20.01.2021
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Artvin’de kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı

Artvin'de etkili olan kar yağışı trafiği olumsuz etkiledi. Akşam saatine denk gelen kar yağışı nedeniyle trafik aksadı. Hazırlıksız yakalanan sürücüler yolda kalırken, yardıma belediye ve polis ekipleri yetişti.

Kar yağışı nedeniyle zincirsiz araç geçişlerine izin verilmezken, yolda kalan araçları ise vatandaşlar iterek kurtardı.

Maddi hasarlı kazaların yaşandığı kentte, ekipler ana yollarda vatandaşların ve sürücülerin zorluk çekmemesi için çalışmalarını arttırdı.

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