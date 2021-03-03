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Müslüm Gürses anısına! İşte Şanlıurfa'da hatıralarından oluşan müze

A Haber
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Giriş: 03.03.2021 11:11
Güncelleme:03.03.2021 11:12
Son dakika haberi... Sevenlerinin "baba" lakabıyla ölümsüzleştirdiği Müslüm Gürses'in aramızdan ayrılışının 8'nci yıl dönümü.  A Haber muhabiri Mehmet Mahmutoğlu, Şanlıurfa'da Müslüm Gürses'in kişisel eşyalarının toplandığı müzeyi sizler için gezdi.

Sevenlerinin "baba" lakabıyla ölümsüzleştirdiği Müslüm Gürses'in aramızdan ayrılışının 8'nci yıl dönümü. A Haber muhabiri Mehmet Mahmutoğlu, Şanlıurfa'da Müslüm Gürses'in kişisel eşyalarının toplandığı müzeyi sizler için gezdi.

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