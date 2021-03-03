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Müslüm Gürses anısına! İşte Şanlıurfa'da hatıralarından oluşan müze
Son dakika haberi... Sevenlerinin "baba" lakabıyla ölümsüzleştirdiği Müslüm Gürses'in aramızdan ayrılışının 8'nci yıl dönümü. A Haber muhabiri Mehmet Mahmutoğlu, Şanlıurfa'da Müslüm Gürses'in kişisel eşyalarının toplandığı müzeyi sizler için gezdi.
Sevenlerinin "baba" lakabıyla ölümsüzleştirdiği Müslüm Gürses'in aramızdan ayrılışının 8'nci yıl dönümü. A Haber muhabiri Mehmet Mahmutoğlu, Şanlıurfa'da Müslüm Gürses'in kişisel eşyalarının toplandığı müzeyi sizler için gezdi.