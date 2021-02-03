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Başkan Erdoğan'a Müslüm Gürses sürprizi! Arabesk müziğinin ordinaryüsü Burhan Bayar A Haber'e konuştu

A Haber
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Giriş: 03.02.2021 09:24
Güncelleme:03.02.2021 09:42
Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün partisinin Antalya il kongresine online olarak bağlandığı sırada hiç beklemediği bir sürprizle karşılaştı. Teşkilat üyeleri hep bir ağızdan Müslüm Gürses'in dillere destan olan "seni yazdım" isimli şarkısını söyledi. Şarkının bestecisi, arabeskin ordinaryüs profesörü Burhan Bayar da o anları izlerken duygu dolu anlar yaşadı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Antalya'nın da arasında bulunduğu dört ilin kongresine video konferans ile katıldı. Kongrede AK Parti Antalya il başkanlığının Başkan Erdoğan'a yaptığı şarkılı sürpriz büyük ilgi gördü.

Antalya teşkilatı Müslüm Gürses'in seslendirdiği, "seni yazdım" adlı şarkıyı hep bir ağızdan söyledi. Başkan Erdoğan şarkıyı sonuna kadar dinledi, sonunda da hem Müslüm Gürses'i andı hem de teşkilata teşekkür etti.

A Haber dillere pelesenk olan o şarkının bestecisini buldu. Müslüm Gürses'ten Orhan Gencebay'a, İbrahim Tatlıses'ten, Ferdi Tayfur'a kadar bir çok sanatçıya şarkı veren Burhan Bayar ile konuştu.

Bayar, Başkan Erdoğan'a yapılan bu sürprizi arkadaşlarından öğrendi. O da kendi bestelediği şarkının binlerce kişi tarafından söylendiğini görünce duygulu anlar yaşadı.

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