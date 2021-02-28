Müslüm Gürses'in mirası kime kaldı? Hayatının en yakın tanığı anlattı

KLASİK MÜZİK DİNLER, BELGESEL İZLERDİ

Müslüm Gürses'in ev hallerini ise eşi Muhterem Nur, vefatından kısa bir süre önce Göksan Göktaş'a şöyle anlatmıştı: "Şarkıların seçimi konusunda çok titizdi. İçine sinmeyen şarkıyı asla okumazdı. Bazen ben 'Ne güzel şarkı, bunu okumalısın' derdim, kabul etmezdi. Kolay beğenmeyen ama asla ukalalık etmeyen biriydi... Evde hep klasik müzik dinlerdi. Bu müziğin yorgun ruhunu dinlendirdiğini söylerdi. Televizyonla da pek arası yoktu. Ama doğa belgeseli gördü mü kaçırmazdı."

'NASILSIN KEDİ KARDEŞ?'

Muhterem Nur, ayrıca şunları da anlatmıştı: "Müslüm, çok nahif bir insandı. Hayvanlara da çok düşkündü. Sokakta kedi görse yanına gider 'Nasılsın kedi kardeş' diye onunla konuşurdu. Sonra bana dönüp 'Şunun gözlerine bak Muhterem' derdi. İnsana nasıl iyi davranıyorsa, doğaya ve hayvanlara karşı da öyle merhametliydi. Bir de çok yardımseverdi. 'Bak Muhterem şu kimsenin, şöyle bir şeye ihtiyacı varmış, yardım etmek boynumuzun borcu' derdi. Az ama öz konuşurdu. Parayla hiç işi yoktu. Elini bile sürmezdi. Cebinde 50-100 lira taşır, onu harcayınca da bana 'Şuraya, buraya verdim' diye anlatırdı. Bana da hayatımız boyunca hiç paranın hesabını sormadı."

LÜKSTEN VE BORÇTAN KAÇINIRDI

Müslüm Gürses'in menajeri Nevzat Takmaz ise merhum sanatçıyı şöyle anlatmıştı: "Müslüm Abi, yeniliklere açık, dinlemeyi seven biriydi. Evden çıkmayı pek sevmezdi. Kitap okurdu... Abi kardeş gibi yaşadık yıllarca. Birlikte pek çok önemli projeye imza attık. O incelikleri olan, her şeyi düşünen özel bir adamdı. Hastalandığı dönem özel sağlık sigortası olmadığı için endişelenmiş ve lüks bir hastanede tedavi olmaktan çekinmişti. Hatta 'Hesap boyumuzu aşmasın Nevzat' diye endişesini dile getirmişti. Borca girmekten, lüks yaşantıdan kaçınırdı." Takmaz, Gürses'in bir Urfalı olarak kebabı çok sevdiğini, hatta hastanede günlerce baygın yattıktan sonra bir gece uyanıp kebap istediğini söylemişti.

'FELSEFE ADAMIYDI DERVİŞ GİBİYDİ'

Yapımcı Oran: "Müslüm Baba, az ve öz konuşurdu. Her sözü ders niteliğindeydi. Derin bir felsefe adamıydı. Hareketlerinde ve sözlerinde ise bir derviş havası vardı."