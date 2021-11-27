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Murat Dalkılıç'ı gece yarısı yıkan haber! Hastaneye koştu

DHA
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Giriş: 27.11.2021 01:54
Güncelleme:27.11.2021 01:55
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Murat Dalkılıç'ın 64 babası yaşındaki Mehmet Sedat Dalkılıç Kuşadası'nda kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Dalkılıç'ın sağlık durumunun kritik olduğu yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği belirtildi. Murat Dalkılıç ise babasının durumunu öğrenmek için hastaneye gitti doktorlardan bilgi aldı.

SON DAKİKA: Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç'ın babası kalp krizi geçirdi! Durumu kritik…

Kuşadası'nda yaşamını ünlü şarkıcı ve oyuncu Murat Dalkılıç'ın babası Mehmet Sedat Dalkılıç, bugün geçirdiği kalp krizi sonucunda ambulans ile Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba Dalkılıç, buradaki tedavisinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Anjiyo uygulanan Dalkılıç'ın yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

MURAT DALKILIÇ HASTANEYE KOŞTU

Babasının kalp krizi geçirdiği haberini alan ünlü sanatçı Murat Dalkılıç, sevgilisi Sitare Akbaş ve kardeşi Elif Dalkılıç ile birlikte Aydın'a gitti.

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer tarafından karşılanan Murat Dalkılıç, yoğun bakımda yatan babasının doktoru Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ufuk Eryılmaz'dan bilgi aldı.

Babasının sağlık durumu ile ilgili bilgi veren Dalkılıç, "Babam Kuşadası'nda kalp krizi geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. İyi olacak inanıyorum. Doktorlardan aldığım bilgiler doğrultusunda babamın durumunun iyi olduğunu öğrendim. Sanırım yarın veya yarından sonra daha da normale dönecek diye umuyorum" dedi.

Mehmet Sedat Dalkılıç'ın durumu hakkında bilgi veren Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç.Dr. Gülnur Taşçı Bozbaş ise, "Hastamız kalp krizi geçirip Söke Devlet Hastanesine başvurmuşlar. Söke Devlet hastanesinden sevkli, olarak aldık hastamızı. Gelir gelmez anjiyosu yapıldı ve kalp krizi tanısı kesinleşti. Şu anda koroner yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Hastamız hocalarımızın takibinde yoğun bakım şartları devam ediyor" diye konuştu.

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