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Mukaddes 3 aylar başladı! Rahmet, feyz ve ecir dolu manevi iklim

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.01.2024 13:51
Regaib Gecesi ile Recep ayını karşıladık, İslâm dünyasında manevî iklimin hüküm sürdüğü üç aylar başladı. Bugün, Recep ayının ilk günü. Mirac ve Berat Gecesi'nin de içinde olduğu Recep ve Şaban ayından sonra ise 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif geliyor. İslam alemi için hazine değerinde olan üç ayların önemini anlatan dosya haberimizi getiriyoruz şimdi ekranlara.
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