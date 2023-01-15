Muhteşem ikili: Tava ciğeri ve Karaağaç biberi

Edirne denilince akla gelen ilk lezzet, edirne tava ciğeri. Edirneli Bahri Dinar'da bu lezzetin en önemli temsilcilerinden. O Edirne tava ciğerini 580 senelik bu handan dünyaya tanıttı. Üstelik onun hikayesi sıfırdan başladı.

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