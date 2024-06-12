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Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem!

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.06.2024 23:19
Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında 4.7 şiddetinde deprem meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afet ve Acil durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre saat 22.19’da Marmaris’in 74 kilometre açığında 44.4 kilometre derinliğinde 4.7 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem Muğla merkez Datça ve Marmaris başta olmak üzere hafif şekilde hissedildi. Deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.
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