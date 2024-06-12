13 Haziran 2024, Perşembe
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem!
Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında 4.7 şiddetinde deprem meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afet ve Acil durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre saat 22.19’da Marmaris’in 74 kilometre açığında 44.4 kilometre derinliğinde 4.7 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem Muğla merkez Datça ve Marmaris başta olmak üzere hafif şekilde hissedildi. Deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.