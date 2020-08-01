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Muğla’nın akciğerindeki yangına acil müdahale

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Giriş: 01.08.2020 13:27
Güncelleme:01.08.2020 13:37
Muğla’nın gözbebeği Fethiye'nin Faralya Mahallesi’nde yangın çıktı. Yangına 2 helikopter havadan, 3 ilk müdahale aracı, 6 arazöz ve 2 su tankeri de karadan müdahale etti. O anlar kameralara yansıdı.

Muğla'nın gözbebeği Fethiye'nin Faralya Mahallesi'nde yangın çıktı. Yangına 2 helikopter havadan, 3 ilk müdahale aracı, 6 arazöz ve 2 su tankeri de karadan müdahale etti. O anlar kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Fethiye'de Kelebekler vadisine yakın bir noktada saat 11.40 sıralarında çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Yangının itfaiye ekiplerinin erken ve etkin müdahalesiyle büyümeden durdurulması büyük sevinçle karşılandı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Muğla’nın akciğerindeki yangına acil müdahale
Muğla’nın akciğerindeki yangına acil müdahale
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