21 Haziran 2024, Cuma
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Muğla’da ilk defa görüldü, ekipler alarma geçti
Türkiye’de ilk kez 2014 yılında görülen sonrasında da 2020 yılına kadar sırasıyla Antalya, Bartın, Trabzon ve Zonguldak’ta tespit edilen tahripkar zararlı ve karantinada olan ‘Turunçgil uzun antenli böceği’; Mayıs ayı ortalarında Muğla’nın Köyceğiz ilçesindeki çınar ağaçlarında görüldü. Akçağaç, At Kestanesi, Kızılağaç, Huş, Gürgen, Turunçgil, narenciye, fındık, dağ muşmulası, kayın, elma, armut, erik, kavak, karaağaç, çınar, akasya ağaçlarını tahrip edebilen Turunçgil Uzun Antenli Böceği’nin ülkemize de yurt dışından gelen kereste ve süs bitkileri ile taşındığı tahmin ediliyor.