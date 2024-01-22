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Muğla'da da sahile ceset vurdu! Bil kolu olmayan kadın cesedinin Antalya ile bağlantısı var mı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.01.2024 16:23
Antalya'da bulunan cesetlerle ilgili araştırmalar sürerken Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde de sahilde ceset bulundu. A Haber muhabiri Vural Efecik notları aktardı.
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