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Muğla’da akıllara durgunluk veren olay! Markete girip kadına saldırdı

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Giriş: 08.09.2020 11:56
Güncelleme:08.09.2020 11:57
Muğla'da akıllara durgunluk veren olay yaşandı. Yarı çıplak markete giren bir kişi, iş yeri sahibi Elif Gültekin’i tekme tokat dövdükten sonra, dolaptan içecek alıp gitti. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, talihsiz kadının kulağının arkasına 5 dikiş atıldı. Sabah'tan Hayrettin Şaşmaz'ın haberinin detayları...
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